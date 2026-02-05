За сутки в Хабаровском крае пожарные ликвидировали 10 техногенных возгораний.

За прошедшие сутки в Хабаровском крае не произошло чрезвычайных ситуаций, однако пожарно-спасательные подразделения сохраняли высокую оперативную готовность. Они выезжали на 10 техногенных пожаров, семь из которых произошли в жилом секторе. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".