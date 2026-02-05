За сутки в Хабаровском крае пожарные ликвидировали 10 техногенных возгораний.
Спасатели дважды привлекались для ликвидации последствий ДТП.
За прошедшие сутки в Хабаровском крае не произошло чрезвычайных ситуаций, однако пожарно-спасательные подразделения сохраняли высокую оперативную готовность. Они выезжали на 10 техногенных пожаров, семь из которых произошли в жилом секторе. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Спасатели также дважды привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий и один раз — для проведения аварийно-спасательных работ. Для обеспечения транспортной доступности в регионе продолжает функционировать 19 ледовых переправ.
Сегодня в Хабаровске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 6−11 м/с, температура воздуха составит −13…-15 °С.