Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве вновь произошел взрыв

В городе и области действует воздушная тревога.

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Еще один взрыв был слышен в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Ранее также сообщалось о взрывах в столице Украины.

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.