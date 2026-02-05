В Киеве вновь произошел взрыв

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Еще один взрыв был слышен в Киеве. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
Ранее также сообщалось о взрывах в столице Украины.
В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.
