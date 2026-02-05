Глава Батайска сообщил о повреждении зданий и машин в результате атаки ВСУ

Ранее в Ростовской области отразили воздушную атаку Вооружённых сил Украины. Беспилотники уничтожили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе. В результате падения обломков в Батайске пострадал водитель грузового автомобиля, его госпитализировали в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет. Также сообщалось о повреждении складского здания и нескольких автомобилей на стоянке агропредприятия. В Новошахтинске обломки повредили фасад и окна частного дома, находившаяся внутри семья не пострадала.