Глава Батайска сообщил о повреждении зданий и машин в результате атаки ВСУ

Здания и автомобили получили повреждения в результате воздушной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Батайске Ростовской области. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин.

Кукин уточнил, что в ходе отражения воздушной атаки обломки упали на территории складского объекта, расположенного на окраине города. В результате пострадало само здание, а также машины, находившиеся рядом на парковке.

«Повреждения получили здание и припаркованные рядом автомобили», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава города отметил, что специалисты обследуют территорию. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия и уточняют объём повреждений.

Ранее в Ростовской области отразили воздушную атаку Вооружённых сил Украины. Беспилотники уничтожили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе. В результате падения обломков в Батайске пострадал водитель грузового автомобиля, его госпитализировали в состоянии средней тяжести, угрозы жизни нет. Также сообщалось о повреждении складского здания и нескольких автомобилей на стоянке агропредприятия. В Новошахтинске обломки повредили фасад и окна частного дома, находившаяся внутри семья не пострадала.

