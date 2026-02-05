Вода в районе Омской области послужила поводом для уголовного дела

Ещё в марте прошлого года мы писали, что жители Калачинска жаловались на неприятный запах и примеси в питьевой воде. Местные власти объяснили проблему низким содержанием кислорода в реке Омь, поэтому вода сохраняет запах болота даже после очистки. Для решения проблемы проведено гиперхлорирование на местных водоочистных станциях.