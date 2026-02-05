Вода в районе Омской области послужила поводом для уголовного дела

В Омской области возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Поводом для дела послужила проверка качества воды в городе Калачинске.
Информация о ненадлежащем водоснабжении в районе области была размещена в социальных сетях и привлекла внимание следователей.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Омской области, водопроводная вода, поступающая в дома жителей не пригодна для употребления и бытовых нужд. Обращения в компетентные органы не принесли результатов. Ситуация остается нерешенной.
Сейчас следствие устанавливает виновных в сложившейся ситуации.
Ещё в марте прошлого года мы писали, что жители Калачинска жаловались на неприятный запах и примеси в питьевой воде. Местные власти объяснили проблему низким содержанием кислорода в реке Омь, поэтому вода сохраняет запах болота даже после очистки. Для решения проблемы проведено гиперхлорирование на местных водоочистных станциях.