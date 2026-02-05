В Индии продавец угостил девочку конфетой, которая взорвалась у нее во рту

В Индии произошёл инцидент, в результате которого трёхлетняя девочка получила тяжёлые травмы после посещения продуктового магазина. По данным газеты The Times of India, ребёнок пришёл туда вместе со старшей сестрой, где продавец передал ей предмет, внешне напоминавший конфету.
Когда девочка попыталась его разжевать, произошёл взрыв. Пострадавшую срочно доставили в больницу, где врачи провели сложную операцию. Медики сообщили, что вмешательство прошло успешно, и в настоящее время жизни ребёнка ничего не угрожает.
Родственники девочки обратились в правоохранительные органы. Продавец магазина был задержан, а обстоятельства произошедшего выясняются в рамках начатого расследования.
