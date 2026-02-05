В Киеве и большинстве регионов Украины отменили воздушную тревогу

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена в столице Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сирены звучали в Киеве 2 часа 28 минут.
Помимо столицы, воздушную тревогу также отменили практически на всей территории Украины, за исключением отдельных районов Днепропетровской области.
Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, Сумах и Харькове.
