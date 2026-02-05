В Новосибирске иностранцу-вымогателю грозит срок, его знакомому — выдворение

Подозреваемым оказался 33-летний житель одного из сопредельных государств. Вместе с ним был его 32-летний знакомый, у которого тоже нет российского гражданства. В отношении первого мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», он заключён под стражу. Его знакомому грозит административное наказание за нарушение миграционного законодательства с последующим выдворением из России.