В Новосибирске иностранцу-вымогателю грозит срок, его знакомому — выдворение

В Новосибирске полицейские на основании оперативных данных выявили и задержали иностранного гражданина по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

Злоумышленник угрожал потерпевшему и требовал 300 тысяч рублей. Испугавшийся за свою безопасность мужчина обратился в правоохранительные органы. Задержание было проведено в момент передачи денег при поддержке бойцов Росгвардии.

Подозреваемым оказался 33-летний житель одного из сопредельных государств. Вместе с ним был его 32-летний знакомый, у которого тоже нет российского гражданства. В отношении первого мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», он заключён под стражу. Его знакомому грозит административное наказание за нарушение миграционного законодательства с последующим выдворением из России.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области готовится депортация 81 иностранца, нарушивших миграционное законодательство.