В Новосибирске иностранцу-вымогателю грозит срок, его знакомому — выдворение

Злоумышленник угрожал потерпевшему и требовал 300 тысяч рублей. Испугавшийся за свою безопасность мужчина обратился в правоохранительные органы. Задержание было проведено в момент передачи денег при поддержке бойцов Росгвардии.
Подозреваемым оказался 33-летний житель одного из сопредельных государств. Вместе с ним был его 32-летний знакомый, у которого тоже нет российского гражданства. В отношении первого мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство», он заключён под стражу. Его знакомому грозит административное наказание за нарушение миграционного законодательства с последующим выдворением из России.
