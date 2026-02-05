Женщина погибла в аэропорту Благовещенска при выполнении малярных работ

Ранее сотрудники МЧС отправились на поиски мужчины, который пропал без вести в Девятовских каменоломнях Новой Москвы. 21-летний парень, отправившийся 4 февраля около 8 утра на экскурсию в Девятовские каменоломни с предполагаемым выходом в 14:00, не вышел на связь. Девятовские каменоломни представляют собой обширную сеть подземных выработок, где в XVIII веке велась добыча известняка близ Подольска. Эксплуатация этих шахт прекратилась к началу XX века, однако сегодня они привлекают значительное число посетителей.