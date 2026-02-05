Женщина погибла в аэропорту Благовещенска при выполнении малярных работ

Место происшествия. Видео © Telegram / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
«В Благовещенске транспортная прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего в аэропорту Благовещенска. По предварительным данным, 4 февраля 2025 года, в здании нового терминала аэропорта Благовещенск (Игнатьево) работница, осуществлявшая малярные работы, упала с высоты и погибла», — говорится в сообщении.
На место происшествия прибыл прокурор Владислав Закаблуковский. Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства об охране труда и выясняет причины произошедшего. Как отметил правоохранитель, женщина работала без страховки.
При подтверждении нарушений планируется применение мер «прокурорского реагирования». На данный момент следственными органами проводится процессуальная проверка по статье ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть человека).
