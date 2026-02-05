Следком арестовал экс-главу «Росжилкомплекса» за махинации на 1 млрд

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы подозреваемые, введя в заблуждение членов наблюдательного совета ФГАУ «Росжилкомплекс», организовали заключение однотипных договоров на эксплуатацию и обслуживание недвижимости Минобороны, а также оказание жилищно-коммунальных услуг по завышенным ценам. Общая сумма контрактов превысила 1 млрд рублей.