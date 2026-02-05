Следком арестовал экс-главу «Росжилкомплекса» за махинации на 1 млрд

Бывший начальник ФГАУ «Росжилкомплекс» Валерий Абраменков заключен под стражу по делу о мошенничестве с жилищным фондом Минобороны РФ на сумму свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.
Как уточнили в СК, уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц «Росжилкомплекса», Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны, а также руководителей ряда коммерческих структур. Фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.
По версии следствия, в период с 2021 по 2024 годы подозреваемые, введя в заблуждение членов наблюдательного совета ФГАУ «Росжилкомплекс», организовали заключение однотипных договоров на эксплуатацию и обслуживание недвижимости Минобороны, а также оказание жилищно-коммунальных услуг по завышенным ценам. Общая сумма контрактов превысила 1 млрд рублей.
В результате, как отмечают в ведомстве, государству и самому «Росжилкомплексу» был причинен ущерб в особо крупном размере.
В рамках расследования в порядке статей 91−92 УПК РФ были задержаны Валерий Абраменков, а также руководители коммерческих организаций — Инна Миль, Илья Волк и Ниджад Гусейнов. Речь идет о компаниях ООО «ЕРЦ ЖКХ», ООО «ЕИЦ», ООО «ЕПЦ», ООО «Апартпейдж Невский», ООО «АСУ», ООО «Стройкомплекс» и ООО «ЦФКУ».
По ходатайству следствия Абраменков уже арестован. В отношении Миль, Волка и Гусейнова в суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения, связанной с лишением свободы.
Следственные действия продолжаются. Сотрудники СК допрашивают свидетелей, проводят обыски в организациях и по местам жительства фигурантов, устанавливая все обстоятельства совершенного преступления.
