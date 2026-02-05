В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

В Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв. О случившемся сообщил украинский телеканал «Общественное», отметив, что звук взрыва был слышен в городе и подтверждён публикацией в его официальном телеграм-канале.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в столице в этот момент действовал сигнал воздушной тревоги. Информация о последствиях и возможных повреждениях не уточнялась.
Тем временем в Сумах на севере страны взрывы за ночь прозвучали повторно, также на фоне воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что в Одесской области в результате взрывов получил повреждения один из объектов критической инфраструктуры.