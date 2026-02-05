Мужчина покусал полицейских при задержании и получил срок в Павлодаре

Инцидент произошел в заведении по улице Ломова. Мужчина привлек внимание полицейских, крича и махая руками на улице. Когда он зашел обратно в бар, стражи порядка последовали за ним. Охранник сообщил о претензиях к посетителю, и мужчину решили вывести на улицу.
Однако 39-летний отец троих детей начал оказывать сопротивление. Он укусил одного полицейского за бедро, а другого — за голову. Сотрудники не получили серьезных травм, но было возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий в отношении представителей власти.
Дело рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам Павлодара. Мужчина утверждал, что не собирался кусать полицейских, и что это произошло из-за судорожного сжимания челюсти после распыления газового баллончика. Он также отрицал порчу погон и предположил, что схватил за жилет, будучи нетрезвым.
Мужчина не исключал, что укусил сотрудника Ахметова за голову из-за алкогольного опьянения. В кафе они вели себя спокойно и не проявляли агрессии. Он не знал, почему охранник указал на их компанию как на агрессивных, возможно, из-за неприязни.
Суд признал павлодарца виновным и назначил ему три года лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу, и уже поступила апелляционная жалоба.