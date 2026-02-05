Мужчина покусал полицейских при задержании и получил срок в Павлодаре

Мужчина не исключал, что укусил сотрудника Ахметова за голову из-за алкогольного опьянения. В кафе они вели себя спокойно и не проявляли агрессии. Он не знал, почему охранник указал на их компанию как на агрессивных, возможно, из-за неприязни.