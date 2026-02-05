Тюремщицу арестовали за роман с заключенным и желание завести ребёнка

По данным издания, надзирательница вступила в связь с 29-летним осужденным Джабари Блейром. В период с августа по ноябрь 2022 года она занималась для него контрабандой, а также пересылала ему интимные фото- и видеоматериалы. Камеры видеонаблюдения неоднократно фиксировали, как Уинстенли и заключенный контактировали друг с другом и уединялись в служебных и подсобных помещениях тюрьмы.