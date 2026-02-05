Тюремщицу арестовали за роман с заключенным и желание завести ребёнка

В Великобритании под стражу взяли 27-летнюю сотрудницу пенитенциарной системы Шарлотту Уинстенли, уличенную в запретных отношениях с заключенным. Об этом сообщает таблоид Daily Star.
По данным издания, надзирательница вступила в связь с 29-летним осужденным Джабари Блейром. В период с августа по ноябрь 2022 года она занималась для него контрабандой, а также пересылала ему интимные фото- и видеоматериалы. Камеры видеонаблюдения неоднократно фиксировали, как Уинстенли и заключенный контактировали друг с другом и уединялись в служебных и подсобных помещениях тюрьмы.
В ходе проверки переписки полицейские установили, что женщина намеревалась забеременеть от осужденного. Для этого она регулярно вступала с ним в близкие отношения и рассчитывала на положительный исход, однако беременность так и не наступила.
О запретном романе руководство учреждения узнало в ноябре 2022 года. Уинстенли была немедленно отстранена от службы, а Блейра перевели в другое исправительное учреждение. Несмотря на это, связь между ними не прервалась.
Женщина продолжила навещать мужчину уже в статусе обычного посетителя, поддерживала с ним общение онлайн и даже контактировала с его родственниками на свободе. Эти отношения, как уточняет издание, продолжались около трех лет.
В настоящее время Шарлотта Уинстенли и Джабари Блейр находятся под стражей. Оба ожидают вынесения приговора.
Читайте также: Москва дала жёсткий ответ на нефтяной ультиматум США Китаю.