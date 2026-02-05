Ричмонд
Тихоня с молотком и бензином: кто напал и поджег школьников Красноярска

Девочка с молотком и «коктейлем Молотова» напала на класс в Красноярске, хотя ранее школа уже получала предупреждения за буллинг.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске произошло шокирующее происшествие, которое заставило содрогнуться весь город. Ученица одной из местных школ ворвалась на урок алгебры, бросила в кабинет зажигательную смесь и напала на одноклассников с молотком. Мы собрали всю известную информацию о трагедии, которая оставляет больше вопросов, чем ответов.

Восьмиклассница явилась с зажигательной смесью.

Чрезвычайное происшествие случилось во время обычного учебного дня. Восьмиклассница пришла в здание с молотком и зажигательной смесью. Во время урока она ворвалась в класс, бросила в помещение импровизированную бутылку с зажигательной смесью — «коктейль Молотова». Кабинет мгновенно загорелся.

Нападавшая не давала ученикам покинуть горящее помещение. Она угрожала им молотком и била тех, кто пытался выбежать.

В результате пострадали шесть человек: пятеро школьников и педагог. Двое детей получили серьезные травмы и были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Занятия в школе временно отменены, а задержанную школьницу допрашивают следователи.

Звучали ли угрозы заранее.

Самый тревожный факт, который всплыл после нападения, — это то, что о своих планах девочка сообщала открыто. Она писала об этом в школьном чате. В переписке ученица не только анонсировала поджог, но и проводила опрос о том, на какого из учителей следует напасть.

Однако ее сообщения остались без внимания. Ни одноклассники, ни сотрудники школы не восприняли эти угрозы всерьез и не предприняли никаких мер для предотвращения трагедии. Этот факт стал одним из ключевых в расследовании.

Кто эта девочка и что говорят о ее семье.

Картина, которая складывается из слов разных людей, крайне противоречива. Родители школьницы, состоящие в браке более 25 лет и работающие на химическом производстве, описывают семью как сплоченную и благополучную.

Они утверждают, что ничего не знали о планах дочери, и искренне удивлены случившимся. Отец называет девочку добрым и дружелюбным ребенком, с которым сложились теплые доверительные отношения.

Однако старшая сестра нападавшей рисует иную картину. По ее словам, младшая сестра сталкивалась с травлей в школе. Одноклассники высмеивали ее внешность и стиль одежды. Из-за этого девочка часто возвращалась домой в слезах и чувствовала себя одинокой.

При этом другие ученики утверждают, что открытой травли не было, но подтверждают, что у девочки не было друзей, она ни с кем не общалась и училась во вторую смену. В последние два месяца школьница заметно отдалилась от родителей. Все члены семьи настаивают, что не подозревали о готовящемся нападении.

Пострадавшим может понадобиться пересадка кожи.

Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин дал развернутую оценку возможным травмам, которые получили дети. Сообщалось, что пострадавшие могли получить ожоги 2−3 степени.

«Это серьёзные повреждения. При ожоге второй степени поражение кожи доходит до сосочкового слоя. Именно в этом слое происходит регенерация. Если повреждён только эпидермис (верхний слой из ороговевших клеток), кожа восстанавливается без особых проблем. Вторая степень — состояние тяжёлое, сопровождающееся появлением пузырей, однако это не очень глубокий ожог, и он заживает без образования рубцов», — пояснил Кондрахин в комментарии aif.ru.

Врач подчеркнул, что ожоги третьей (А, Б) и четвёртой степеней гораздо опаснее — они всегда оставляют рубцы. Последствия могут быть тяжёлыми: вплоть до образования контрактур, что ограничивает подвижность конечностей и вынуждает пациента принимать вынужденные позы.

Кондрахин также допустил, что детям может понадобиться пересадка кожи.

«В таких случаях часто требуются реконструктивные операции и пересадка кожи. Лечение и пластические операции могут длиться годами. Однако у некоторых пациентов возникают осложнения, например, так называемая коллоидная болезнь (образование келоидных рубцов). В этом случае патологический белок нарушает структуру кожи, на ней появляются красные наросты. Это значительно осложняет лечение: рана не успевает зажить, как уже начинает разрастаться коллоидная ткань. Это большая проблема», — подытожил специалист.

Он отметил, что процесс и сроки восстановления индивидуальны и зависят от возраста и ресурсов организма, но в любом случае реабилитация будет долгой.

Школа уже имела предупреждения из-за буллинга.

Выяснилось, что школа, в которой произошло нападение, уже попадала в поле зрения контролирующих органов. Межрегиональный центр по правам детей сообщил, что краевое Министерство образования ранее выносило руководству школы предостережение из-за игнорирования фактов буллинга.

Речь идет о случае в декабре, когда второклассник, которого систематически травили в течение года, стал проявлять агрессию. Специалисты центра установили, что мальчик был не агрессором, а жертвой, а поведение обидчиков игнорировалось сотрудниками школы. Это происшествие уже тогда указало на системные проблемы с климатом в учебном заведении.

Какие уголовные дела были возбуждены.

Следственный комитет завел сразу три уголовных дела по факту произошедшего: о покушении на убийство (по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ), о халатности (статья 293 УК РФ) — в отношении системы органов профилактики, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ) — в отношении сотрудников охранных учреждений.

Эта трагедия в Красноярске вновь заставляет говорить о системе школьной безопасности и о буллинге, последствия которого могут быть катастрофическими, если их игнорировать.