Перепутали братьев: как семья убитого в Петербурге мальчика переживает горе

Бабушка убитого в Санкт-Петербурге 9-летнего Паши 4 февраля — спустя пять дней после его пропажи — наконец увидела внука. В среду прошло опознание ребенка, тело которого за день до этого обнаружили в реке.
Как семья справляется с горем, что у них изменилось после смерти ребенка и почему мама перепутала убитого мальчика с живым — читайте в материале aif.ru.
До последнего верили, что ребенок жив: хронология поисков.
31 января волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» начали поиски 10-летнего Паши, пропавшего в Красносельском районе Санкт-Петербурга. 9-летний мальчик вышел из дома около двух часов дня и не вернулся.
Маме он сказал, что пойдет покататься на горку, а позже съездит к местному гипермаркету, где он с друзьями и братьями подрабатывал мытьем стекол и фар авто.
В последний раз Пашу видели живым возле того самого магазина на Таллинском шоссе. Согласно показаниям очевидцев, после короткого разговора с водителем белого авто ребенок сел в машину и уехал в неизвестном направлении.
На месте последнего контакта был оперативно развернут штаб, координировавший работу более 200 волонтеров и неравнодушных граждан. До последнего искавшие его люди верили, что мальчик загулялся и вот-вот вернется домой. Но позже выяснилось, что за безобидной пропажей стоит настоящая трагедия.
2 февраля в Псковской области был задержан главный подозреваемый по этому делу — 39-летний Петр Жилкин.
На допросе он признался, что заманил ребенка в машину, предложив купить ему что-нибудь, после чего склонял к действиям сексуального характера, обещая пять тысяч рублей. Когда мальчик отказался и оказал сопротивление, Жилкин нанес ему смертельный удар по голове.
Чтобы скрыть преступление, подозреваемый утопил тело в одном из незамерзающих ключей недалеко от своего дома в районе Нижнего Шингерского водопада возле деревни Яльгелево, после чего уехал в Псковскую область, где и был задержан.
3 февраля Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Жилкин будет находиться в СИЗО до 31 марта.
Опознание и спутанные фотографии.
Знакомые семьи рассказали aif.ru, что 4 февраля бабушка мальчика была на его опознании. Мама не пошла, вероятно, потому, что осталась с другими детьми — теперь у нее их пятеро.
«Дата похорон пока не известна. 4 февраля бабушка была на опознании. Стараемся ускорить этот процесс», — сообщила знакомая семьи.
Семья Паши, как выяснилось ранее, малообеспеченная. Мама не работала, поэтому она и шестеро детей жили на пособия. Паша не ходил в школу, потому что родители не могли получить нужную справку. В свободное время ребенок подрабатывал.
«Он с друзьями у того же гипермаркета часто подрабатывал мытьем фар и стекол авто. В рюкзаке, который был на нем во время пропажи, может, как раз и были какие-нибудь принадлежности для мытья», — рассказал сосед мальчика Алексей в беседе с aif.ru.
Он также поделился информацией о семье Паши.
«Мы в одном доме живем. Семья у Паши многодетная, и я бы не сказал, что благополучная. Там все печально. Такая жизнь в той семье, что мальчику пришлось подрабатывать мытьем фар и стекол авто. У них шестой ребенок осенью, вроде, родился», — отметил он.
Неравнодушные местные жители собрали больше полумиллиона рублей на похороны ребенка. Когда они состоятся — неизвестно.
Мама мальчика воспитывала детей одна, по словам знакомых, с их папой она ранее рассталась. После убийства Паши она удалила страницу в социальных сетях, а бабушка написала: «Жизнь для нас остановилась».
Местные жители уже после выяснения всех подробностей этой трагедии обратили внимание на то, что изначально в ориентировке была фотография не самого Паши, а его брата, который не терялся и сейчас жив.
Знакомые объясняют эту несостыковку растерянностью многодетной матери в момент пропажи.
Что известно об обвиняемом?
38-летний Петр Жилкин родился в Луганской Народной Республики. Известно, что до 2010 года он жил в районе Ростова-на-Дону, после чего переехал в Санкт-Петербург. По роду деятельности он был связан со строительной отраслью, официально числясь индивидуальным предпринимателем.
Жилкин уже имел судимость за кражу ноутбука и угон мотоцикла в городе Шахты. Он проявлял активный интерес к праворадикальным и националистическим идеям: репостил соответствующие публикации, писал в чатах «Русской общины», призывал «не молчать и организовываться» в комментариях.
По одной из следственных версий, мальчик Паша, отказавшись от предложения Жилкина выполнять интимные услуги за деньги, начал шантажировать его, требуя полмиллиона за молчание. Вероятно, это и стало основным мотивом убийства.
К слову, при обыске у подозреваемого были обнаружены материалы порнографического характера.
Ранее стало известно, что убитый 9-летний Паша рос в неблагополучной семье.