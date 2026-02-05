Перепутали братьев: как семья убитого в Петербурге мальчика переживает горе

«Он с друзьями у того же гипермаркета часто подрабатывал мытьем фар и стекол авто. В рюкзаке, который был на нем во время пропажи, может, как раз и были какие-нибудь принадлежности для мытья», — рассказал сосед мальчика Алексей в беседе с aif.ru.