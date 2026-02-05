В Зиме искра от болгарки спровоцировала пожар в гараже

IrkutskMedia, 5 февраля. Кровля гаража загорелась в поселке Кирзавод Зимы накануне, 4 февраля. Самостоятельно до прибытия первого подразделения из него было эвакуировано 12 единиц техники.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, пламя на 25 кв. метрах ликвидировали девять огнеборцев, три единицы техники МЧС России. Установлено, что при работе с болгаркой вылетевшая искра попала на деревянные конструкции. Произошло возгорание.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутске на улице Софьи Перовской загорелась квартира, расположенная на первом этаже многоэтажки. Бойцами звена газодымозащитной службы из задымленного подъезда были эвакуированы 10 человек, еще двое покинули помещение самостоятельно.