В Зиме искра от болгарки спровоцировала пожар в гараже

Пламя ликвидировали девять огнеборцев, три единицы техники МЧС России.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 5 февраля. Кровля гаража загорелась в поселке Кирзавод Зимы накануне, 4 февраля. Самостоятельно до прибытия первого подразделения из него было эвакуировано 12 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, пламя на 25 кв. метрах ликвидировали девять огнеборцев, три единицы техники МЧС России. Установлено, что при работе с болгаркой вылетевшая искра попала на деревянные конструкции. Произошло возгорание.

Ранее агентство сообщало, что в Иркутске на улице Софьи Перовской загорелась квартира, расположенная на первом этаже многоэтажки. Бойцами звена газодымозащитной службы из задымленного подъезда были эвакуированы 10 человек, еще двое покинули помещение самостоятельно.