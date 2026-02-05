В Зиме искра от болгарки спровоцировала пожар в гараже

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, пламя на 25 кв. метрах ликвидировали девять огнеборцев, три единицы техники МЧС России. Установлено, что при работе с болгаркой вылетевшая искра попала на деревянные конструкции. Произошло возгорание.