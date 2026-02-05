Хабаровчанин вложил 4 миллиона рублей в мнимые акции и потерял все

Желая получить высокий пассивный доход, 52-летний житель Хабаровска стал жертвой крупной финансовой аферы. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Мужчина, работающий водителем на предприятии, заполнил рекламную анкету о «заработке на бирже», после чего с ним связалась неизвестная женщина. Она убедила его инвестировать в продажу акций, предложив установить специальное приложение и открыть брокерский счёт.
В течение месяца потерпевший активно пополнял этот счёт, переведя злоумышленникам в общей сложности 4 миллиона рублей. Однако, когда он решил вывести свои средства вместе с обещанными процентами, оказалось, что счёт заблокирован, а доступ к деньгам утрачен.
По факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Следствие устанавливает все обстоятельства мошеннической схемы и лиц, причастных к хищению средств.