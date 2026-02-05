Полиция Австралии арестовала 19-летнего парня за угрозы президенту Израиля

«Подростку предъявлено обвинение в том, что он, предположительно, разместил в интернете угрозу в адрес президента Израиля Ицхака Герцога накануне его визита в Австралию в эти выходные», — говорится в сообщении телеканала.
По данным ABC, речь идёт о 19-летнем молодом человеке, которого задержали в среду. В четверг суд планирует провести первое заседание по его делу. Правоохранительные органы проверяют обстоятельства публикаций и их возможную связь с предстоящим визитом израильского лидера.
Правительство Австралии пригласило президента Израиля Ицхак Герцог посетить страну после теракта в Сиднее. Ожидается, что он прибудет в город 8 февраля и пробудет в Австралии четыре дня. Власти усилили меры безопасности на фоне запланированного визита.
Ранее федеральный суд Южного округа Флориды приговорил Райана Уэсли Рута к пожизненному лишению свободы за попытку покушения на Дональда Трампа. Суд признал, что обвиняемый заранее готовил атаку во время предвыборной кампании 2024 года и действовал целенаправленно. Его признали виновным в попытке убийства и ряде сопутствующих преступлений. Суд указал, что характер действий подсудимого представлял прямую угрозу жизни кандидата в президенты США.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.