Полиция Австралии арестовала 19-летнего парня за угрозы президенту Израиля

Ранее федеральный суд Южного округа Флориды приговорил Райана Уэсли Рута к пожизненному лишению свободы за попытку покушения на Дональда Трампа. Суд признал, что обвиняемый заранее готовил атаку во время предвыборной кампании 2024 года и действовал целенаправленно. Его признали виновным в попытке убийства и ряде сопутствующих преступлений. Суд указал, что характер действий подсудимого представлял прямую угрозу жизни кандидата в президенты США.