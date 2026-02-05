В Чите на федеральной трассе иномарка столкнулась с фурой, погиб пассажир

Утром 5 февраля на федеральной трассе «Байкал» в направлении «Иркутск -Улан-Удэ -Чита» легковушка столкнулась с фурой. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы Госавтоинспекции Забайкалья.
— ДТП произошло в Черновском районе города Читы. На месте работают Госавтоинспекторы и выясняют, что привело к смертельной аварии, — уточнили в пресс-службе полиции.
Авария произошла утром 5 февраля на трассе «Байкал». Фото: Госавтоинспекция Забайкалья.
«Тойота Виш» и большегруз «Даф» столкнулись на 1081 километре автодороги. От сильного удара транспортных средств погиб пассажир легкового автомобиля.
