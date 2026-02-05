В Иркутске пропала 66-летняя женщина

В Иркутске полицейские разыскивают пропавшую женщину. Об этом сообщили в МВД по Иркутской области.
Утром 5 февраля в дежурную часть ОП № 6 обратилась дочь 66-летней Татьяны Кузьменковой. Она рассказала, что ее мать ушла из дома в микрорайоне Лесной и перестала выходить на связь. Где она находится, неизвестно. По имеющимся данным, пенсионерка может быть дезориентирована в пространстве.
На вид пропавшей 60−65 лет, рост 160−165 см, светлые волосы, короткая стрижка, зеленые глаза. Женщина была одета в норковую шубу, белые сапоги «Аляска», бежевую или красную шапку.
Сообщить о местонахождении разыскиваемой можно по телефонам:
Ранее сообщалось о тмо, что в Иркутске разыскивают пропавшую несколько месяцев назад 41-летнюю женщину. Она не выходит на связь.