В Иркутске пропала 66-летняя женщина

Утром 5 февраля в дежурную часть ОП № 6 обратилась дочь 66-летней Татьяны Кузьменковой. Она рассказала, что ее мать ушла из дома в микрорайоне Лесной и перестала выходить на связь. Где она находится, неизвестно. По имеющимся данным, пенсионерка может быть дезориентирована в пространстве.