В Иркутске пропала 66-летняя женщина

Она может быть дезориентирована в пространстве.

Источник: ГУ МВД

В Иркутске полицейские разыскивают пропавшую женщину. Об этом сообщили в МВД по Иркутской области.

Утром 5 февраля в дежурную часть ОП № 6 обратилась дочь 66-летней Татьяны Кузьменковой. Она рассказала, что ее мать ушла из дома в микрорайоне Лесной и перестала выходить на связь. Где она находится, неизвестно. По имеющимся данным, пенсионерка может быть дезориентирована в пространстве.

На вид пропавшей 60−65 лет, рост 160−165 см, светлые волосы, короткая стрижка, зеленые глаза. Женщина была одета в норковую шубу, белые сапоги «Аляска», бежевую или красную шапку.

Сообщить о местонахождении разыскиваемой можно по телефонам: 8 (908) 666−10−09 или 02 (102 с любого оператора сотовой связи), 8 (993)-944−28−04, 8 (914)-874−70−85 (волонтеры).

Ранее сообщалось о тмо, что в Иркутске разыскивают пропавшую несколько месяцев назад 41-летнюю женщину. Она не выходит на связь.

