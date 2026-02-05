В Красноярском крае при пожаре погибли 30 куриц

В Красноярске на улице 40 лет Победы прошедшим вечером загорелась квартира в 10-этажном доме. Звенья газодымозащитной службы спасли из горевшей квартиры двух человек, еще семь эвакуировали с верхних этажей дома. Пожар удалось ликвидировать на площади восемь квадратных метров силами 16 человек и четырех единиц спецтехники. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание.