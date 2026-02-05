Главу управления Россельхознадзора в Приморье арестовали по делу о взятках

«С учетом мнения представителя прокуратуры края суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного следствием УФСБ России по Приморскому краю в отношении руководителя ведомства и иных соучастников преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.