Главу управления Россельхознадзора в Приморье арестовали по делу о взятках

«С учетом мнения представителя прокуратуры края суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного следствием УФСБ России по Приморскому краю в отношении руководителя ведомства и иных соучастников преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в октябре 2020 года руководители коммерческой организации вступили в преступный сговор с должностными лицами из числа руководителей межрегионального управления Россельхознадзора. Целью сговора стала систематическая дача взяток, чтобы беспрепятственно получать фитосанитарные сертификаты на экспортируемые партии растительной продукции. Общая сумма взятки составляет 1,8 млн рублей. Ранее суд заключил под стражу взяткодателя.
Зданович занимает должность руководителя межрегионального управления Россельхознадзора с февраля 2017 года. На сайте управления указано, что он награжден почетной грамотой Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 2016 года, имеет чин государственного советника Российской Федерации 3-го класса.
Ранее источник сообщал ТАСС, что Здановича задержали. В управлении Россельхознадзора в Приморье прошли обыски.