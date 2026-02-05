Женщина-маляр погибла в аэропорту Благовещенска, упав с высоты

В Благовещенске в здании терминала аэропорта Игнатьево произошел несчастный случай: женщина, которая выполняла малярные работы, упала с высоты и погибла. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала процессуальную проверку. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Транспортная прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего в аэропорту Благовещенска. 4 февраля работница, осуществлявшая малярные работы, упала с высоты и погибла, — сказано в Telegram-канале прокуратуры.
Проводится проверка соблюдения законодательства об охране труда, выясняются причины произошедшего. Отмечается, что женщина работала без страховки.
