Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина-маляр погибла в аэропорту Благовещенска, упав с высоты

В Благовещенске в здании терминала аэропорта Игнатьево произошел несчастный случай: женщина, которая выполняла малярные работы, упала с высоты и погибла. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала процессуальную проверку. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Благовещенске в здании терминала аэропорта Игнатьево произошел несчастный случай: женщина, которая выполняла малярные работы, упала с высоты и погибла. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала процессуальную проверку. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Транспортная прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего в аэропорту Благовещенска. 4 февраля работница, осуществлявшая малярные работы, упала с высоты и погибла, — сказано в Telegram-канале прокуратуры.

Проводится проверка соблюдения законодательства об охране труда, выясняются причины произошедшего. Отмечается, что женщина работала без страховки.

Женщина выжила, выпав из кабины рухнувшего крана в Татарстане. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Инцидент произошел на механическом заводе имени Ленина в Бугульме: кран сломался посередине, и 63-летняя женщина выпала из кабины. Она осталась жива, но получила травмы.

Ранее на рабочего из Туркменистана упал стеклопакет на стройке в центре Москвы. Инцидент произошел на территории ЖК на улице Пресненский Вал. Мужчина скончался на месте.