Женщина-маляр погибла в аэропорту Благовещенска, упав с высоты

Женщина выжила, выпав из кабины рухнувшего крана в Татарстане. Об этом 18 января сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Инцидент произошел на механическом заводе имени Ленина в Бугульме: кран сломался посередине, и 63-летняя женщина выпала из кабины. Она осталась жива, но получила травмы.