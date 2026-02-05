Крыша обрушилась в школе в селе Репьево Новосибирской области, пострадавших нет

«Поступила информация об обрушении стропильной системы части кровли здания школы, расположенном в селе Репьево. Площадь обрушения около 100 кв. метров, повреждений перекрытий и стен нет. Пострадавших нет. Всего в школе обучается 130 детей. Занятия на сегодня отменены», — уточнили в ведомстве.
По словам главы Тогучинского района Сергея Пыхтина, кровля была повреждена во время уборки снега, которую проводили работники, нанятые школой.
«Мы приложим все усилия, чтобы в кратчайшие сроки провести необходимый ремонт и устранить все последствия инцидента. Ситуация находится под моим личным контролем», — написал Пыхтин в своём телеграм-канале.
Ранее в Аткарске мужчину насмерть придавило рухнувшим из-за снега навесом. Смерть наступила в результате обрушения на пострадавшего тяжёлой железной конструкции, которая не выдержала веса скопившегося на ней снега. Окончательное решение о характере дела будет принято по результатам проверки.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.