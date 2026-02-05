Крыша обрушилась в школе в селе Репьево Новосибирской области, пострадавших нет

«Поступила информация об обрушении стропильной системы части кровли здания школы, расположенном в селе Репьево. Площадь обрушения около 100 кв. метров, повреждений перекрытий и стен нет. Пострадавших нет. Всего в школе обучается 130 детей. Занятия на сегодня отменены», — уточнили в ведомстве.