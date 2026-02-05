Ричмонд
Крыша обрушилась в школе в селе Репьево Новосибирской области, пострадавших нет

В школе Тогучинского района (Новосибирская область) частично обрушилась крыша на площади 100 кв. м. По данным МЧС, пострадавших нет, занятия отменены.

Источник: Life.ru

«Поступила информация об обрушении стропильной системы части кровли здания школы, расположенном в селе Репьево. Площадь обрушения около 100 кв. метров, повреждений перекрытий и стен нет. Пострадавших нет. Всего в школе обучается 130 детей. Занятия на сегодня отменены», — уточнили в ведомстве.

По словам главы Тогучинского района Сергея Пыхтина, кровля была повреждена во время уборки снега, которую проводили работники, нанятые школой.

«Мы приложим все усилия, чтобы в кратчайшие сроки провести необходимый ремонт и устранить все последствия инцидента. Ситуация находится под моим личным контролем», — написал Пыхтин в своём телеграм-канале.

Ранее в Аткарске мужчину насмерть придавило рухнувшим из-за снега навесом. Смерть наступила в результате обрушения на пострадавшего тяжёлой железной конструкции, которая не выдержала веса скопившегося на ней снега. Окончательное решение о характере дела будет принято по результатам проверки.

