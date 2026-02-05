Уральца оштрафовали за молчание о радикальных взглядах в исламе своего знакомого

Качканарский городской суд признал его виновным в недонесении о преступлении по ст. 205.6 УК РФ.
Суд установил, что в ноябре 2021 года гражданин узнал от своего знакомого о его симпатиях к радикальным идеям в исламе. Он одобрял идею «священной войны», оправдывал насилие и выражал желание присоединиться к террористическим или вооруженным незаконным группировкам. Эти высказывания были потенциально опасными, однако гражданин не обратился в полицию. Его бездействие продолжалось до 2025 года.
Суд учел, что обвиняемый не имел близких родственных связей с подозреваемым, что исключало эту причину молчания. В ходе рассмотрения дела гражданин признал вину и выразил раскаяние. Смягчающими обстоятельствами стали его молодой возраст, отсутствие судимостей и искреннее признание вины. Отягчающих обстоятельств не было.
Приговор пока не вступил в силу.