Уральца оштрафовали за молчание о радикальных взглядах в исламе своего знакомого

Суд установил, что в ноябре 2021 года гражданин узнал от своего знакомого о его симпатиях к радикальным идеям в исламе. Он одобрял идею «священной войны», оправдывал насилие и выражал желание присоединиться к террористическим или вооруженным незаконным группировкам. Эти высказывания были потенциально опасными, однако гражданин не обратился в полицию. Его бездействие продолжалось до 2025 года.