Вулкан Шивелуч дважды выбросил пепел за сутки

Как отметили в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН, в 12:01 (03:01 мск) произошёл первый выброс. Высота пеплового выброса над уровнем моря составила 7 километров.
Второй выброс, по данным KVERT ИВиС ДВО РАН, произошёл в 12:40 (03:40 мск). Высота пеплового выброса — 9,8 км. Шлейф пепла распространился на 42 км к северу от вершины вулкана. Измерения высоты пеплового облака проводились с помощью спутника Himawari‑9.
Авиационный код вулкана был повышен с оранжевого до красного, что сигнализирует о серьёзной угрозе для воздушного движения.
Ранее на Камчатке за прошлые сутки было зарегистрировано шесть афтершоков магнитудой от 3,8 до 4,7. Один из них ощущался в населённых пунктах. Кроме того, сохраняется активность вулканов Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Крашенинникова. Жителям и туристам рекомендуется не приближаться к ним.
