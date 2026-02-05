Ричмонд
Вулкан Шивелуч дважды выбросил пепел за сутки

Вулкан Шивелуч в Камчатском крае активизировался, дважды выбросив пепел на значительную высоту. Об этом сообщили геофизические службы.

Как отметили в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН, в 12:01 (03:01 мск) произошёл первый выброс. Высота пеплового выброса над уровнем моря составила 7 километров.

Второй выброс, по данным KVERT ИВиС ДВО РАН, произошёл в 12:40 (03:40 мск). Высота пеплового выброса — 9,8 км. Шлейф пепла распространился на 42 км к северу от вершины вулкана. Измерения высоты пеплового облака проводились с помощью спутника Himawari‑9.

Авиационный код вулкана был повышен с оранжевого до красного, что сигнализирует о серьёзной угрозе для воздушного движения.

Ранее на Камчатке за прошлые сутки было зарегистрировано шесть афтершоков магнитудой от 3,8 до 4,7. Один из них ощущался в населённых пунктах. Кроме того, сохраняется активность вулканов Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Крашенинникова. Жителям и туристам рекомендуется не приближаться к ним.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
