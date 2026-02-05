Вулкан Шивелуч дважды выбросил пепел за сутки

Ранее на Камчатке за прошлые сутки было зарегистрировано шесть афтершоков магнитудой от 3,8 до 4,7. Один из них ощущался в населённых пунктах. Кроме того, сохраняется активность вулканов Безымянный, Шивелуч, Ключевской и Крашенинникова. Жителям и туристам рекомендуется не приближаться к ним.