Последний урок: учителя нашли мертвой в стенах уральской школы

В Екатеринбурге произошла трагическая история, которая заставила содрогнуться весь город. После занятий в школе № 77 было обнаружено тело 49-летней учительницы Алены Павловны Пермяковой.
Ее нашел ночной охранник во время обхода около 23:00 3 февраля. Педагог лежала в коридоре на четвертом этаже, недалеко от своего кабинета. Следов насильственной смерти не обнаружено, предварительная причина — проблемы с сердцем.
Учитель преподавала сразу несколько сложных предметов: алгебру, геометрию, физику, а ранее — и биологию. Ее рабочий день часто заканчивался поздно, как и в тот роковой вечер, когда она осталась готовиться к проверке. И, как выясняется, организм давно посылал тревожные сигналы.
«Учитель с большой буквы»: каким запомнили педагога ученики.
Бывшие и нынешние ученики Алены Павловны в один голос говорят о ней как о светлом и безмерно добром человеке. В соцсетях и в беседах с журналистами появляются сотни теплых воспоминаний, из которых складывается портрет Учителя с большой буквы.
«Я несколько лет назад училась у Алены Павловны, когда она еще работала в другой школе. Она преподавала биологию. Она же была классным руководителем у моего старшего брата Леши. Алена Павловна была очень добрым, чудесным человеком. Всегда смеялись с ней на уроках. Она тогда была еще совсем молодая, ей около 28 лет было. Ученики ее обожали, она всегда помогала и редко ставила плохие оценки. Учитель с большой буквы, очень жаль, что так произошло», — делится воспоминаниями с aif.ru ее бывшая ученица Алиса Докучаева.
Эти слова подтверждают и другие. Евгения Сорокина, у которой Алена Павловна была классным руководителем еще в 2007 году, пишет: «Очень добрый, отзывчивый человек, всегда относилась ко всем с добром».
Отмечают, что педагог не только учила, но и занималась волонтерской деятельностью, что говорит о ее огромном и щедром сердце.
«Мы только вчера с ней хихикали»: шок от внезапной потери.
Для нынешних учеников новость о смерти любимого учителя стала ударом. Дети не могли поверить в случившееся, ведь буквально накануне они общались с Аленой Павловной как ни в чем не бывало.
Мама одной из учениц, Мария Логинова, передает слова своей дочери, которые лучше всего отражают состояние школьников: «Моя дочь сказала — я даже не верю мам, мы только вчера с ней хихикали и общались, а сегодня нам говорят такое».
Смех на ее уроках, помощь, поддержка — все это в одночасье стало памятью. В школе объявлен траур, с детьми работают психологи.
Больной вопрос: педагог с больным сердцем поднималась на 4 этаж.
В родительских и общественных обсуждениях трагедии звучат горькие комментарии.
Мария Логинова прямо выражает сочувствие: «Человек с больным сердцем поднимался по несколько раз в день на четвёртый этаж. Она вела четыре предмета, ещё и кабинет на самом верхнем этаже! Она очень тяжело и долго всегда поднималась на четвёртый этаж, ей это очень трудно давалось».
Известно, что у Алены Пермяковой были проблемы со здоровьем, она несколько раз плохо себя чувствовала в школе и брала больничные.
Несмотря на это, нагрузку не уменьшала: вела несколько предметов, требующих огромной подготовки, и плюс физические усилия — ежедневные подъемы по лестнице. В итоге сказалось постоянное перенапряжение.
До последнего дня.
Алена Пермякова — пример того поколения учителей, для которых работа была не просто профессией, а призванием. Она вела сложнейшие дисциплины, была классным руководителем, помогала детям даже за рамками уроков, занималась волонтерством.
Десятки учеников Алены Павловны Пермяковой написаои, что у них навсегда останется в сердцах память о добре, смехе на уроках и настоящей, неформальной заботе.