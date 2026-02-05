Последний урок: учителя нашли мертвой в стенах уральской школы

«Я несколько лет назад училась у Алены Павловны, когда она еще работала в другой школе. Она преподавала биологию. Она же была классным руководителем у моего старшего брата Леши. Алена Павловна была очень добрым, чудесным человеком. Всегда смеялись с ней на уроках. Она тогда была еще совсем молодая, ей около 28 лет было. Ученики ее обожали, она всегда помогала и редко ставила плохие оценки. Учитель с большой буквы, очень жаль, что так произошло», — делится воспоминаниями с aif.ru ее бывшая ученица Алиса Докучаева.