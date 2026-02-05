Следователи выясняют причины срыва рейса Иркутск — Бодайбо

По информации следствия, 4 февраля при выходе на взлетно-посадочную полосу самолет «Иркутск — Бодайбо» не смог вылететь. Командир судна принял решение о возврате судна на стоянку. Борт благополучно остановился, никто из пассажиров не пострадал.