Следователи выясняют причины срыва рейса Иркутск — Бодайбо

Самолет, который должен был улететь в Бодайбо, вернулся в аэропорт вылета.

Источник: Соцсети

В Иркутске выясняют обстоятельства инцидента с самолетом. Об этом сообщили в Восточном МСУТ СК России.

По информации следствия, 4 февраля при выходе на взлетно-посадочную полосу самолет «Иркутск — Бодайбо» не смог вылететь. Командир судна принял решение о возврате судна на стоянку. Борт благополучно остановился, никто из пассажиров не пострадал.

У самолета возникла техническая неисправность. Следователи организовали проверку по ст. 263 УК РФ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в Иркутской области обсудили подготовку к строительству нового аэропорта.