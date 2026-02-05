В школе в Новосибирской области обрушилась крыша на площади 100 «квадратов»

Крыша школы в Тогучинском районе Новосибирской области частично обрушилась на площади 100 квадратных метров. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.
— Поступила информация об обрушении стропильной системы части кровли здания школы в селе Репьево. Площадь обрушения — около 100 «квадратов». Повреждения перекрытий и стен нет, никто не пострадал, — сказано на сайте ведомства.
Уточняется, что всего в школе обучается 130 детей, занятия отменили.
Глава Тогучинского района Сергей Пыхтин сообщил, что кровля была повреждена во время работ по уборке снега привлеченными школой работниками.
— Приложим все усилия, чтобы в кратчайшие сроки провести необходимый ремонт и устранить последствия инцидента, — написал он в Telegram-канале.
4 февраля крыша административного здания частично обрушилась в деревне Бородино городского округа Мытищи. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».