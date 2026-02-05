Ричмонд
Уголовное дело завели после травмирования ребенка на тюбинговой трассе в Челябинске

Уголовное дело завели после травмирования ребенка на тюбинговой трассе в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

Все произошло в Центральном районе. Известно, что семилетнего мальчика сбили на тюбинговой трассе в центре отдыха, расположенном на берегу Шершневского водохранилища.

При переходе трассы на школьника наехал съезжающий на большой скорости тюбинг. В результате у ребенка перелом левой плечевой кости.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — прокомментировали в региональном следственном управлении.

Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента.