Уголовное дело завели после травмирования ребенка на тюбинговой трассе в Челябинске

Все произошло в Центральном районе. Известно, что семилетнего мальчика сбили на тюбинговой трассе в центре отдыха, расположенном на берегу Шершневского водохранилища.
При переходе трассы на школьника наехал съезжающий на большой скорости тюбинг. В результате у ребенка перелом левой плечевой кости.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — прокомментировали в региональном следственном управлении.
Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента.