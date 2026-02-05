335 млн рублей должны выплатить виновные во взрыве дома в российском городе

Омский районный суд удовлетворил иск мэрии Новосибирска и прокуратуры Новосибирской области о взыскании более 335 млн рублей с Евгения Кавуна и Ирины Урбах. Об этом РБК Новосибирск сообщили в пресс-службе суда.
Иск был подан в интересах муниципалитета после трагедии в пятиэтажном доме на улице Линейной, 39. В феврале 2023 года там произошел взрыв бытового газа, в результате которого погибли 15 человек, здание было частично разрушено, десятки семей лишились жилья.
Ранее, в ноябре 2024 года, Заельцовский районный суд Новосибирска приговорил Кавуна и Урбах к 10 годам лишения свободы каждого. Суд признал их виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, а также в уничтожении имущества по неосторожности. Следствие и суд установили, что фигуранты некачественно установили газовое оборудование, что и стало причиной взрыва.
Администрация Новосибирска и прокуратура обратились в суд 17 декабря. В иске указывалось, что город уже выплатил пострадавшим жильцам компенсации и иные выплаты на общую сумму более 335 млн рублей. Эти средства муниципалитет потребовал взыскать с осужденных как ущерб, причиненный преступлением.
Гражданское дело рассматривал Омский районный суд Омской области. 30 января суд полностью удовлетворил заявленные требования, обязав Кавуна и Урбах возместить ущерб в пользу мэрии Новосибирска.
Читайте также: Юная кинозвезда сделала одно шокирующее признание.