335 млн рублей должны выплатить виновные во взрыве дома в российском городе

Ранее, в ноябре 2024 года, Заельцовский районный суд Новосибирска приговорил Кавуна и Урбах к 10 годам лишения свободы каждого. Суд признал их виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, а также в уничтожении имущества по неосторожности. Следствие и суд установили, что фигуранты некачественно установили газовое оборудование, что и стало причиной взрыва.