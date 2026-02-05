В Уфе в массовой аварии погиб 42-летний водитель BMW

Вечером 4 февраля на проспекте Салавата Юлаева в Уфе произошло ДТП, в котором погиб человек. Как сообщает уфимская Госавтоинспекция, 20-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», двигаясь в сторону улицы 50 лет СССР, сначала задел припаркованный на обочине внедорожник «Хендай Санта Фе». После этого он не справился с управлением и врезался в другой стоявший у края проезжей части «БМВ Х3».