Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе в массовой аварии погиб 42-летний водитель BMW

В Уфе 20-летний водитель насмерть сбил мужчину.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 4 февраля на проспекте Салавата Юлаева в Уфе произошло ДТП, в котором погиб человек. Как сообщает уфимская Госавтоинспекция, 20-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус», двигаясь в сторону улицы 50 лет СССР, сначала задел припаркованный на обочине внедорожник «Хендай Санта Фе». После этого он не справился с управлением и врезался в другой стоявший у края проезжей части «БМВ Х3».

На момент аварии водитель «БМВ» как раз садился в свою машину. В результате столкновения 42-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу, где врачи не смогли его спасти.

По данному факту начато разбирательство.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.