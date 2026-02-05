Ричмонд
В Иркутске автобус сбил женщину на пешеходном переходе

В Иркутске автобус сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Источник: ТК Город

Вчера в Иркутске на улице Тимирязева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. По предварительной информации, водитель автобуса маршрута № 22 совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Инцидент случился около дома № 9, когда автобус двигался со стороны улицы Грязнова в направлении улицы Ленина. В результате ДТП пострадавшая пешеход была госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства аварии, включая действия водителя и пешехода, а также техническое состояние транспорта. Расследование продолжается.