Число жертв сильных снегопадов в Японии увеличилось до 38

38 человек погибли в результате серии снегопадов, обрушившихся на Японию, кроме того, в настоящее время известно о 451 пострадавшем.

Источник: Аргументы и факты

38 человек погибли в результате серии снегопадов, обрушившихся на японскую территорию, следует из данных главного пожарного управления Японии.

Речь идёт о периоде с 20 января. 14 погибших находились в префектуре Ниигата.

Кроме того, в настоящее время известно о 451 пострадавшем, состояние 142 человек оценивается как тяжёлое.

Напомним, в Польше из-за сильных морозов скончались более 50 человек, 34 человека числятся пострадавшими от переохлаждения.

В МВД рассказали, что чаще всего жертвами мороза становятся граждане Польши, проживающие в заброшенных строениях.

Ранее сообщалось, что в Японии были зафиксированы мощные снегопады, погибли 18 человек, ещё 267 получили различные травмы.

Также стало известно, что в Нью-Йорке ожидается самое длительное похолодание за 65 лет. По информации СМИ, Нью-Йорк будет дрожать при температуре 32 градуса и ниже 15 дней.