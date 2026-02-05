Число жертв сильных снегопадов в Японии увеличилось до 38

38 человек погибли в результате серии снегопадов, обрушившихся на японскую территорию, следует из данных главного пожарного управления Японии.
Речь идёт о периоде с 20 января. 14 погибших находились в префектуре Ниигата.
Кроме того, в настоящее время известно о 451 пострадавшем, состояние 142 человек оценивается как тяжёлое.
Напомним, в Польше из-за сильных морозов скончались более 50 человек, 34 человека числятся пострадавшими от переохлаждения.
В МВД рассказали, что чаще всего жертвами мороза становятся граждане Польши, проживающие в заброшенных строениях.
Ранее сообщалось, что в Японии были зафиксированы мощные снегопады, погибли 18 человек, ещё 267 получили различные травмы.
Также стало известно, что в Нью-Йорке ожидается самое длительное похолодание за 65 лет. По информации СМИ, Нью-Йорк будет дрожать при температуре 32 градуса и ниже 15 дней.