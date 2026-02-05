Ричмонд
В Красноярском крае троих пострадавших в ДТП с автобусом выписали из больницы

В министерстве здравоохранения Красноярского края сообщили обновленные данные о состоянии подростков, пострадавших в смертельном ДТП в Рыбинском округе.

Источник: Комсомольская правда

Утром 5 февраля в министерстве здравоохранения Красноярского края сообщили обновленные данные о состоянии подростков, пострадавших в смертельном ДТП с пассажирским микроавтобусом и прицепом в Рыбинском муниципальном округе.

Троих подростков, находившихся в Канской межрайонной больнице, выписали. При этом с ними продолжали работать психологи.

Состояние детей, доставленных после в Краевую межрайонную клиническую больницу № 20, без изменений: юноша и девушка стабильны, состояние средней тяжести. Еще одна пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии.

Борт санавиации со второй девушкой благополучно приземлился в Москве. Ее будут лечить в больнице имени Н. И. Пирогова.

Напомним, трагедия произошла вечером 2 февраля на 965-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». По предварительной версии, водитель грузовика «Ивеко» двигался из Канска в сторону краевого центра, буксируя модульный дом. В какой-то момент прицеп отсоединился, выехал на «встречку», а затем столкнулся с пассажирской «Газелью».

При аварии погибли пять человек и еще семь человек пострадали. Установлено, что водитель «Ивеко» ранее был лишен водительских прав за пьяную езду.