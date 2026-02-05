Минобороны: Силы ПВО ночью сбили 95 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили 95 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. Об этом в четверг, 5 февраля, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Так, 36 дронов сбили в Краснодарском крае, 27 — над Ростовской областью, еще 21 БПЛА — над акваторией Азовского моря. Также ПВО уничтожила восемь беспилотников ВСУ в Белгородской области, два — в Крыму и один — в Волгоградской области, передает РИА Новости.
Ночью в СМИ появилась информация, что ВСУ массированно атакуют Ростовскую область. О громких взрывах сообщили жители столицы региона, а также Таганрога, Батайска и Азова. В разных районах были слышны сирены тревоги.
4 февраля оборонное ведомство отчиталось, что российские силы ПВО в период с 14:00 до 20:00 ликвидировали 72 беспилотника Вооруженных сил Украины в небе над территориями регионов России.
В этот же день боевики ВСУ ударили по территории Белгородской области — в результате пострадали шесть жителей.