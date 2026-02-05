Обыски у вице-спикера местного заксобрания идут в российском регионе

По ее словам, следственные действия проходят в отношении представителей одной из российских партий. Прусакова заявила, что обыски проводятся у Юрия Кропотина, а также у главного редактора партийной газеты «Голос труда» Дарьи Зулиной, которая является ее заместителем. Она не исключила, что речь может идти и о задержаниях.