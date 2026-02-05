В США задержали каннибала, похитившего женщину

В Луизиане задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком нападении на женщину и незаконном удержании её в доме против воли. По данным следствия, пострадавшая находилась в плену несколько дней и попыталась сбежать, однако мужчина остановил ее.