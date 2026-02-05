Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США задержали каннибала, похитившего женщину

В Луизиане задержали мужчину, который похитил женщину и откусил ей часть лица.

Источник: Аргументы и факты

В Луизиане задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком нападении на женщину и незаконном удержании её в доме против воли. По данным следствия, пострадавшая находилась в плену несколько дней и попыталась сбежать, однако мужчина остановил ее.

Во время инцидента нападавший, как утверждается, причинил женщине тяжёлые травмы, в том числе откусил часть лица в качестве наказания за попытку побега. Пострадавшая была госпитализирована и находится под наблюдением врачей.

Мужчине предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы и домашнем насилии, повлекшем серьёзный вред здоровью. Сообщается, что ранее он уже имел судимости и, по данным СМИ, был связан с одной из местных преступных группировок.

Ранее житель британского Линкольна, Николас Метсон, жестоко убил домашних животных своей жены, после чего решил расчленить и съесть и свою супругу — 26-летнюю Холли Брэмли.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше