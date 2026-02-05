В США задержали каннибала, похитившего женщину

В Луизиане задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком нападении на женщину и незаконном удержании её в доме против воли. По данным следствия, пострадавшая находилась в плену несколько дней и попыталась сбежать, однако мужчина остановил ее.
Во время инцидента нападавший, как утверждается, причинил женщине тяжёлые травмы, в том числе откусил часть лица в качестве наказания за попытку побега. Пострадавшая была госпитализирована и находится под наблюдением врачей.
Мужчине предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы и домашнем насилии, повлекшем серьёзный вред здоровью. Сообщается, что ранее он уже имел судимости и, по данным СМИ, был связан с одной из местных преступных группировок.
Ранее житель британского Линкольна, Николас Метсон, жестоко убил домашних животных своей жены, после чего решил расчленить и съесть и свою супругу — 26-летнюю Холли Брэмли.