Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе парень на «Ладе» сбил насмерть мужчину возле его автомобиля

Молодой водитель устроил массовое ДТП на проспекте Салавата Юлаева.

Источник: Госавтоинспекции г. Уфы

По данным столичной Госавтоиспекции, авария произошла накануне вечером.

20-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», следуя по проспекту Салавата Юлаева со стороны ул. Лесотехникума в направлении 50 лет СССР, допустил касательное столкновение с остановившейся на обочине слева автомашиной «Хендай Сантефе», а после с остановившейся на обочине справа автомашиной «БМВ Х3». Водитель последнего авто в этот момент садился в свою машину. Пострадавшего срочно госпитализировали, но спасти мужчину не удалось.

По факту ДТП начато административное расследование.