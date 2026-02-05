В Уфе парень на «Ладе» сбил насмерть мужчину возле его автомобиля

20-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Ларгус», следуя по проспекту Салавата Юлаева со стороны ул. Лесотехникума в направлении 50 лет СССР, допустил касательное столкновение с остановившейся на обочине слева автомашиной «Хендай Сантефе», а после с остановившейся на обочине справа автомашиной «БМВ Х3». Водитель последнего авто в этот момент садился в свою машину. Пострадавшего срочно госпитализировали, но спасти мужчину не удалось.