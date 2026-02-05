В округе Красноярского края объявлен день траура после гибели людей в ДТП

6 февраля объявлен днем траура в Канском округе Красноярского края после гибели в ДТП пяти человек, в том числе троих подростков. Об этом рассказали в администрации Канского муниципального округа.
— 6 февраля 2026 года объявляется день траура на всей территории округа. Причиной послужила трагическая гибель наших земляков в ДТП, произошедшем 2 февраля 2026 года в Рыбинском муниципальном округе, — написали в телеграм-канале мэрии.
В день траура на территории округа будут приспущены государственные флаги и отменены культурно-массовые мероприятия.
Напомним, трагедия произошла 2 февраля на 965-м километре трассы Р-255 «Сибирь». Водитель грузовика «Ивеко» ехал из Канска в Красноярск. В один момент с его фуры отцепился прицеп с модульным домом, который выехал на встречку и столкнулся с «Газелью». В результате удара погибли пять человек — трое несовершеннолетних и 18-летний абитуриенты ведомственного вуза ФСИН и сотрудница Канской воспитательной колонии. Также пострадали семь человек.
Виновника аварии арестовали. Известно, что водитель «Ивеко» ранее был лишен прав за пьяную езду. В 2025 году срок наказания закончился, однако восстановить права он не спешил.
Экспертиза показала: причина того, что прицеп оторвался, — кустарное изготовление сцепного устройства. Однако у фигуранта своя позиция, на суде он заявил: признает, что стал участником ДТП, но не считает себя виновным.