В округе Красноярского края объявлен день траура после гибели людей в ДТП

Напомним, трагедия произошла 2 февраля на 965-м километре трассы Р-255 «Сибирь». Водитель грузовика «Ивеко» ехал из Канска в Красноярск. В один момент с его фуры отцепился прицеп с модульным домом, который выехал на встречку и столкнулся с «Газелью». В результате удара погибли пять человек — трое несовершеннолетних и 18-летний абитуриенты ведомственного вуза ФСИН и сотрудница Канской воспитательной колонии. Также пострадали семь человек.