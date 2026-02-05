Уголовное дело возбуждено по факту обрушения крыши школы в Новосибирской области

Напомним, в школе Тогучинского района частично обрушилась крыша на площади 100 кв. м. Пострадавших нет, занятия отменены. По словам главы Тогучинского района Сергея Пыхтина, кровля была повреждена во время уборки снега, которую проводили работники, нанятые школой.