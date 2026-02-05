Уголовное дело возбуждено по факту обрушения крыши школы в Новосибирской области

На место происшествия выехала следственная группа. Для установления причин обрушения будет назначена судебная строительная экспертиза. Из школы изъята вся требуемая документация.
«Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в ведомстве.
Напомним, в школе Тогучинского района частично обрушилась крыша на площади 100 кв. м. Пострадавших нет, занятия отменены. По словам главы Тогучинского района Сергея Пыхтина, кровля была повреждена во время уборки снега, которую проводили работники, нанятые школой.
