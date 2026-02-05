Дети, получившие ожоги в красноярской школе, находятся в тяжелом состоянии

Ученики, пострадавшие во время нападения восьмиклассницы на красноярскую школу, сейчас в реанимации регионального ожогового центра в стабильно тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту krsk.aif.ru сообщила пресс-секретарь регионального Министерства здравоохранения Александра Клементьева.