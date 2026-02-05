Дети, получившие ожоги в красноярской школе, находятся в тяжелом состоянии

Ученики, пострадавшие во время нападения восьмиклассницы на красноярскую школу, сейчас в реанимации регионального ожогового центра в стабильно тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту krsk.aif.ru сообщила пресс-секретарь регионального Министерства здравоохранения Александра Клементьева.
«Они в сознании, дышат самостоятельно. Администрация краевой больницы предоставила беспрепятственный доступ родителей к детям в отделение реанимации», — добавила сотрудник минздрава.
Напомним, 4 февраля ученица одной из школ в красноярской Покровке устроила в учебном заведении пожар, а также напала на одноклассников и учителя.
Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии возбудил уголовные дела. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Губернатор Михаил Котюков намерен провести штаб с главами муниципалитетов, директорами школ и руководителями управлений образования для предотвращения подобных ЧП.