Дети, получившие ожоги в красноярской школе, находятся в тяжелом состоянии

Пострадавшие в сознании и дышат самостоятельно.

Источник: РИА "Новости"

Ученики, пострадавшие во время нападения восьмиклассницы на красноярскую школу, сейчас в реанимации регионального ожогового центра в стабильно тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту krsk.aif.ru сообщила пресс-секретарь регионального Министерства здравоохранения Александра Клементьева.

«Они в сознании, дышат самостоятельно. Администрация краевой больницы предоставила беспрепятственный доступ родителей к детям в отделение реанимации», — добавила сотрудник минздрава.

Напомним, 4 февраля ученица одной из школ в красноярской Покровке устроила в учебном заведении пожар, а также напала на одноклассников и учителя.

Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии возбудил уголовные дела. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Губернатор Михаил Котюков намерен провести штаб с главами муниципалитетов, директорами школ и руководителями управлений образования для предотвращения подобных ЧП.