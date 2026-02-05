Российские силы ПВО уничтожили 95 дронов ВСУ над регионами России за ночь

Так, 36 вражестких дронов было ликвидировано в Краснодарском крае, 27 — в Ростовской области, 21 — над акваторией Азовского моря, восемь дронов противника уничтожено в Белгородской области. Два дрона сбили в Крыму и один — в Волгоградской области.