Российские силы ПВО уничтожили 95 дронов ВСУ над регионами России за ночь

Российские силы противовоздушной обороны за ночь 5 февраля сбили 95 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
Так, 36 вражестких дронов было ликвидировано в Краснодарском крае, 27 — в Ростовской области, 21 — над акваторией Азовского моря, восемь дронов противника уничтожено в Белгородской области. Два дрона сбили в Крыму и один — в Волгоградской области.
Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские военные успешно отразили массированную атаку ВСУ в регионе. В ходе работы ПВО были сбиты более 30 украинских дронов.
Сутками ранее операторы российских дронов уничтожили сотни снарядов для украинских орудий.