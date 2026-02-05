Ричмонд
За ночь расчёты ПВО уничтожили 95 украинских дронов над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 95 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 36 — сбили над территорией Краснодарского края. 27 БПЛА ликвидировали над Ростовской областью, 21 — над акваторией Азовского моря. Восемь беспилотников сбили над Белгородской областью, два — над территорией Республики Крым, один — над Волгоградской областью.

Ранее была отражена воздушная атака ВСУ на Ростовскую область. Беспилотники уничтожены в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске, Новошахтинске и Азовском районе. В Батайске ранен мужчина — водитель грузового автомобиля, повреждённого в результате падения обломков БПЛА. Пострадавший госпитализирован, состояние средней тяжести. Кроме того, в результате атаки повреждены пять автомобилей на стоянке агропредприятия и складское здание. Пожаров не возникло. В Новошахтинске повреждены фасад и окна частного дома.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

