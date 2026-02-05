Обыски проходят у вице-спикера парламента в Алтайском крае Юрия Кропоткина

По словам Прусаковой, следственные действия затронули руководство регионального парламента и представителей партийных СМИ. Она указала, что обыски проходят у вице-спикера АКЗС Юрия Кропоткина, а также у главного редактора газеты КПРФ «Голос труда». Спустя несколько часов депутат сообщила о новых задержаниях. По её словам, арестовали Андрея Чернобая, депутата фракции КПРФ и первого секретаря Рубцовского горкома партии. Прусакова также заявила, что правоохранительные органы задержали нескольких активных коммунистов Алтайского края.