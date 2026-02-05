Ричмонд
Обыски проходят у вице-спикера парламента в Алтайском крае Юрия Кропоткина

В Барнауле начались обыски у заместителя председателя Алтайского краевого Законодательного собрания. Об этом сообщила депутат Госдумы Мария Прусакова.

Источник: Life.ru

«В эти минуты идут обыски и, возможно, задержание моих товарищей по партии КПРФ, члена бюро, заместителя председателя АКЗС Кропотина Юрия Борисовича и главного редактора нашей партийной газеты “Голос труда” и моего заместителя Дарьи Зулиной», — написала она в своём Telegram-канале.

По словам Прусаковой, следственные действия затронули руководство регионального парламента и представителей партийных СМИ. Она указала, что обыски проходят у вице-спикера АКЗС Юрия Кропоткина, а также у главного редактора газеты КПРФ «Голос труда». Спустя несколько часов депутат сообщила о новых задержаниях. По её словам, арестовали Андрея Чернобая, депутата фракции КПРФ и первого секретаря Рубцовского горкома партии. Прусакова также заявила, что правоохранительные органы задержали нескольких активных коммунистов Алтайского края.

Кропоткин занимает пост заместителя председателя АКЗС и представляет КПРФ. Его избрали депутатом от Центрального района Барнаула в 2021 году. О причинах и процессуальном статусе фигурантов официальных сообщений пока не поступало.

Ранее правоохранительные органы провели обыски в доме бывшего судьи Центрального районного суда Сочи Валерия Слуки. По данным источников, в ходе мероприятий изъяли оружие и предметы с нацистской символикой, а также обнаружили дорогостоящие автомобили. Следствие связывало экс-судью с вынесением заведомо незаконных решений и взаимодействием с криминальными структурами. Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила его полномочия, после чего Слуку задержали при попытке выезда за пределы страны.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

