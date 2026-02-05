Ричмонд
Над регионами России за ночь сбили 95 украинских беспилотников

В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили 95 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны России в течение ночи нейтрализовали 95 украинских дронов. Об этом информирует Министерство обороны РФ.

За прошедшую ночь дежурными расчётами ПВО было перехвачено и уничтожено 36 дронов над Краснодарским краем, 27 — над Ростовской областью, 21 — над акваторией Азовского моря, 8 — над Белгородской областью, 2 — над Республикой Крым и 1 — над Волгоградской областью.

Ранее Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны Украины, были зафиксированы серьёзные повреждения на инфраструктурном объекте.