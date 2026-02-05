Над регионами России за ночь сбили 95 украинских беспилотников

За прошедшую ночь дежурными расчётами ПВО было перехвачено и уничтожено 36 дронов над Краснодарским краем, 27 — над Ростовской областью, 21 — над акваторией Азовского моря, 8 — над Белгородской областью, 2 — над Республикой Крым и 1 — над Волгоградской областью.