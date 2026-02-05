Ричмонд
Трое пострадавших при ЧП в школе Красноярска находятся в тяжёлом состоянии

Трое учеников, которые пострадали при ЧП в красноярской школе, пока остаются в реанимации ожогового центра.

Трое подростков, госпитализированных после нападения в одной из школ в Красноярске, находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

5 февраля ученица устроила пожар в этом учебном заведении. Кроме того, у неё был с собой молоток. Из-за возгорания школьники были эвакуированы. Напавшую на учеников задержали. Трое детей получили ожоги и были доставлены в ожоговый центр.

«Состояние пострадавших несовершеннолетних в школе, которые находятся на лечении в реанимации регионального ожогового центра, на данный момент оценивается как тяжелое, стабильное. Они в сознании, дышат самостоятельно», — отметили в краевом минздраве.

Администрация медицинского учреждения предоставила беспрепятственный доступ родителей к пострадавшим.

Также сообщалось, что по факту инцидента Следственный комитет России возбудил уголовные дела о покушении на убийство (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), халатности (ст. 293) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238).