Двухлетняя россиянка попала в больницу в Таиланде после купания в бассейне

Мать девочки Екатерина пояснила SHOT, что за аренду жилья они платят внушительные 300 тысяч рублей в месяц. Обычно семья предпочитала взрослый бассейн, однако из-за прохладной воды в нем решили один раз отвести ребенка в детский. Несмотря на то, что малышку быстро увели из воды, заметив, как та пытается её пить, контакт с инфекцией произошёл мгновенно.
Последствия проявились уже на следующее утро. Состояние Леи резко ухудшилось: из-за непрекращающейся рвоты девочка буквально таяла на глазах и потеряла силы даже для того, чтобы встать. В клинике медики столкнулись с серьезной проблемой — из-за критического обезвоживания кровь маленькой пациентки стала настолько густой, что взять анализы удалось только после экстренной инфузионной терапии.
Врачи предварительно диагностировали у Леи острый энтерит. Сейчас Екатерина ожидает окончательных результатов лабораторных исследований. Она добавила, что если опасения медиков подтвердятся, девочке придется пройти курс лечения антибиотиками. На данный момент ребенок остается в крайне ослабленном состоянии и практически полностью отказывается от пищи.
