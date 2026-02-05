Двухлетняя россиянка попала в больницу в Таиланде после купания в бассейне

Мать девочки Екатерина пояснила SHOT, что за аренду жилья они платят внушительные 300 тысяч рублей в месяц. Обычно семья предпочитала взрослый бассейн, однако из-за прохладной воды в нем решили один раз отвести ребенка в детский. Несмотря на то, что малышку быстро увели из воды, заметив, как та пытается её пить, контакт с инфекцией произошёл мгновенно.