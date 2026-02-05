Ричмонд
Двухлетняя россиянка попала в больницу в Таиланде после купания в бассейне

Зимовка в тропическом раю обернулась для семьи из Санкт-Петербурга борьбой за здоровье ребенка. Двухлетняя Лея, проживающая с мамой в престижном тайском жилом комплексе TiTle Legendary в районе Бангтао, оказалась на больничной койке с тяжелым воспалением кишечника.

Мать девочки Екатерина пояснила SHOT, что за аренду жилья они платят внушительные 300 тысяч рублей в месяц. Обычно семья предпочитала взрослый бассейн, однако из-за прохладной воды в нем решили один раз отвести ребенка в детский. Несмотря на то, что малышку быстро увели из воды, заметив, как та пытается её пить, контакт с инфекцией произошёл мгновенно.

Последствия проявились уже на следующее утро. Состояние Леи резко ухудшилось: из-за непрекращающейся рвоты девочка буквально таяла на глазах и потеряла силы даже для того, чтобы встать. В клинике медики столкнулись с серьезной проблемой — из-за критического обезвоживания кровь маленькой пациентки стала настолько густой, что взять анализы удалось только после экстренной инфузионной терапии.

Врачи предварительно диагностировали у Леи острый энтерит. Сейчас Екатерина ожидает окончательных результатов лабораторных исследований. Она добавила, что если опасения медиков подтвердятся, девочке придется пройти курс лечения антибиотиками. На данный момент ребенок остается в крайне ослабленном состоянии и практически полностью отказывается от пищи.

