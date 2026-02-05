Более 100 тысяч рублей лишился омич пытаясь подработать на маркетплейсе

В полицию обратил 47-летний житель Омска. В своем заявлении он указал, что нашел в интернете предложение о подработке на популярном маркетплейсе. По условию «работодателей» омичу необходимо было просто ставить «лайки», за что он получал небольшое вознаграждение. После того, как были выплачены небольшие деньги за эту работу, мужчине предложили более серьезный и выгодный заработок. Для этого требовалось выкупать товар с интернет-площадки за свой счет. Ему обещали, что деньги вернуться, а покупки можно будет оставить себе.