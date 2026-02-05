Более 100 тысяч рублей лишился омич пытаясь подработать на маркетплейсе

Об очередной жертве интернет-мошенников рассказали в омской полиции. В попытке удаленно подработать на маркетплейсе, 47-летний омич лишился 107 000 рублей.
В полицию обратил 47-летний житель Омска. В своем заявлении он указал, что нашел в интернете предложение о подработке на популярном маркетплейсе. По условию «работодателей» омичу необходимо было просто ставить «лайки», за что он получал небольшое вознаграждение. После того, как были выплачены небольшие деньги за эту работу, мужчине предложили более серьезный и выгодный заработок. Для этого требовалось выкупать товар с интернет-площадки за свой счет. Ему обещали, что деньги вернуться, а покупки можно будет оставить себе.
Мужчина с радостью принял предложение и перевел неизвестным 107 тысяч рублей. Однако «работодатели» на этом не остановились и стали требовать перевести еще 70 000 рублей. Только в этот момент омич понял, что имеет дело с мошенниками. После этого потерпевший решил остановиться и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.