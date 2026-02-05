Слон атаковал сафари-джип с британцами в Танзании

Во время сафари в Танзании слон с разбега напал на автомобиль с туристами из Великобритании. Инцидент произошёл в одном из национальных парков страны и попал на видео, которое быстро разошлось по соцсетям.
На кадрах видно, как животное резко приближается к джипу, ударяет по корпусу и разбивает боковое стекло. В салоне в этот момент находились туристы, которые снимали происходящее на камеру. Водителю удалось оперативно уехать, избежав более серьёзных последствий.
По предварительной информации, никто из пассажиров не пострадал. Эксперты отмечают, что подобное поведение слонов чаще всего связано с защитной реакцией — животное могло почувствовать угрозу из-за слишком близкого расстояния между машиной и собой. Официальных комментариев от властей Танзании на момент публикации не поступало.
Ранее семья блогеров Михайловских из Казани едва не стала жертвой разъяренного слона во время путешествия на Шри-Ланке.