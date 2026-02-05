Слон атаковал сафари-джип с британцами в Танзании

По предварительной информации, никто из пассажиров не пострадал. Эксперты отмечают, что подобное поведение слонов чаще всего связано с защитной реакцией — животное могло почувствовать угрозу из-за слишком близкого расстояния между машиной и собой. Официальных комментариев от властей Танзании на момент публикации не поступало.