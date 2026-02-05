Жители Уфы хотят получать минимум 53 тысячи рублей в месяц

Жители Уфы считают установленный минимальный размер оплаты труда несправедливо низким. По данным опроса, проведенного сервисом «Суперджоб», уфимцы полагают, что МРОТ должен составлять не менее 53 тысяч рублей в месяц. Однако фактическая минимальная зарплата в республике, с учетом всех надбавок и районного коэффициента, равна 31 156 рублей 95 копеек.
Ожидания горожан остаются на высоком и стабильном уровне уже продолжительное время. Летом 2025 года, по информации исследователей, справедливой суммой они называли 52 400 рублей, а в начале того же года — 52,2 тысяч рублей. Таким образом, разница между желаемым и реальным размером минимального заработка превышает 20 тысяч рублей.
Подобная картина наблюдается и в других крупных городах страны. Самые большие запросы к минимальной зарплате зафиксированы в Москве (63 100 рублей при фактическом МРОТ в 39 730 рублей) и Санкт-Петербурге (59 200 рублей при МРОТ 31 250 рублей). В Хабаровске жители хотели бы получать 58 300 рублей, тогда как местный МРОТ варьируется от 35 200 до 46 000 рублей.
Для справки: федеральный минимальный размер оплаты труда с начала 2026 года составляет 27 093 рубля. В отдельных субъектах РФ, в зависимости от установленных коэффициентов, эта сумма может быть выше.
