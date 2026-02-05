Жители Уфы хотят получать минимум 53 тысячи рублей в месяц

Ожидания горожан остаются на высоком и стабильном уровне уже продолжительное время. Летом 2025 года, по информации исследователей, справедливой суммой они называли 52 400 рублей, а в начале того же года — 52,2 тысяч рублей. Таким образом, разница между желаемым и реальным размером минимального заработка превышает 20 тысяч рублей.